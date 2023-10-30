«أبوظبي للتقاعد».. رائد تكنولوجي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فئة «مشروع العام» التي تُمنح للمؤسسات والجهات التي تنفذ مبادرة تكنولوجية تحويلية ومبتكرة.. حصد صندوق أبوظبي للتقاعد، جائزة إيدج 2023 للريادة التكنولوجية «أفضل مشروع تقني لعام 2023»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز فعَاليات الشرق الأوسط لمؤسسة «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة المعروفة عالمياً.

وحصل الصندوق على هذه الجائزة المرموقة عن مشروع «أجيال» الخاص بتطوير آلية عمل الصندوق على مستويات عدة باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة.

وتضمنت الجائزة 15 فئة متنوعة، تنافس عليها أكثر من 120 مشاركاً، وتغطي جوانب المشهد التكنولوجي كافة في الشرق الأوسط.