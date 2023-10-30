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علوم الدار

السفير الإسباني: «الكونغرس الإعلامي» فصل جديد في التعاون العالمي

اينيغو دي بالاسيو
31 أكتوبر 2023 01:59

أبوظبي (وام)

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أعرب اينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، عن ثقته بأن الكونغرس العالمي للإعلام 2023 يسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية وتبادل الخبرات بشأن تبني تقنيات إعلامية حديثة. وقال بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن الحدث العالمي سيتيح فرصة مناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مثل مكافحة المعلومات المضللة، والتكيف مع التحول الرقمي، وضمان استقلالية المحتوى التحريري. 

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