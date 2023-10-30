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علوم الدار

تعاون بين «محمد بن راشد للفضاء» والوكالة الأوروبية ومركز الطيران الألماني

تعاون بين «محمد بن راشد للفضاء» والوكالة الأوروبية ومركز الطيران الألماني
31 أكتوبر 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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سلَّط مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، الضوء على التعاون الناجح مع وكالة الفضاء الأوروبية ومركز الطيران والفضاء الألماني في إجراء التجربة الثالثة حول التعليق المغناطيسي التي أجراها رائد الفضاء سلطان النيادي خلال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر. تهدف هذه التجربة إلى دراسة عملية تصلُّب معادن عديدة ناقلة للكهرباء، إلى جانب خصائصها الفيزيائية والحرارية، كما تبرز أهمية التعاون الدولي في مجال تطوير علوم الفضاء، وتبادل الخبرات العلمية بين الدول. ويعد نجاح هذه التجربة دليلاً على مدى الجهود المبذولة من قبل الجهات الثلاث.
وقال عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «إن التعاون مع شركائنا في وكالة الفضاء الأوروبية ومركز الطيران والفضاء الألماني يبُرز أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء ».

محمد بن راشد للفضاء
وكالة الفضاء الأوروبية
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