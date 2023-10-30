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الشيخة فاطمة تهنئ حرم الرئيس التركي بذكرى تأسيس الجمهورية

الشيخة فاطمة تهنئ حرم الرئيس التركي بذكرى تأسيس الجمهورية
31 أكتوبر 2023 02:00

أبوظبي (وام)

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا الصديقة. وأعربت سموها في رسالة تهنئة بهذه المناسبة لحرم الرئيس التركي عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات.
وقالت سموها: «إنه لمن دواعي سروري أن أعرب عن اعتزازي بما تشهده علاقات بلدينا من قوة ومتانة ونماء، بفضل حكمة القيادتين الرشيدتين في بلدينا، وسعيهما المتواصل نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لبلدينا وشعبينا الصديقين».
ووجهت التهنئة للشعب التركي الصديق، متمنية له مزيداً من التقدم والرخاء، ودوام الخير والأمن والأمان والاستقرار.

الشيخة فاطمة
فاطمة بنت مبارك
تركيا
الإمارات
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