محمد بن سعود يشهد انطلاق المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي

هدى الطنيجي ووام (رأس الخيمة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم لطب الشرعي والأدلة الجنائية برأس الخيمة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حتى الأول من نوفمبر المقبل.

حضر انطلاق المؤتمر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة، وضيوف المؤتمر الدولي، وجمع كبير من ممثلي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بمستوى الحدث وحرفية التنظيم وجودة الأداء لشرطة رأس الخيمة، من خلال هذا المؤتمر الدولي الذي استقطب مجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية في مكان واحد، وهو ما يعزز من تنافسية إمارة رأس الخيمة في مجال الأمن والأمان وتحقيق العدالة الجنائية.

ومن جانبه، أكد اللواء على عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لكافة قطاعات شرطة رأس الخيمة، والإشراف المباشر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لعملية تطوير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، وهو ما ساهم في نجاح هذا المؤتمر الذي يعزز الاستدامة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

وأضاف أن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار استعداد وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة للخمسين عاماً المقبلة، ويتزامن انعقاده مع عام الاستدامة، حيث ينعقد للمرة الأولى في رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من تجارب الآخرين، بحيث تصب مخرجاته في تطوير عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي بشرطة رأس الخيمة لتحقيق العدالة الجنائية من أجل جودة الحياة الأمنية للمجتمع.

بدروه، تطرق المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس فريق تنظيم المؤتمر الدولي، إلى أنه وخلال ثلاثة أيام سوف يتم مناقشة واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية، من خلال (96) متحدثاً من الخبراء والمختصين من (29) دولة، يقدمون (106) أوراق عمل علمية في عدة مجالات منها: التشريح النسجي، والطب الشرعي، والبصمة والسمات الوراثية (DNA)، وأحدث تقنيات تكنولوجيا الطب الشرعي، وحتى تعم الاستفادة على المستوى الوطني والدولي

وذكرت الدكتورة منى الجوهري، أستاذ وأستشاري الطب الشرعي كلية الطب جامعة طنطا في مصر

أن مشاركتها ضمن المؤتمر تتمثل في إلقاء محاضرة تتضمن عدداً من المحاور والمجالات في الطب الشرعي وعلومه، حيث إن سلسلة المحاضرات والورش التي يزخم بها المؤتمر على مدار الثلاثة أيام، ستقدم الفائدة الكبيرة للحضور والمشاركين، والتي تطرح من قبل العلماء والخبراء على المستوى العالمي من مختلف الدول لمناقشة المواضيع التي ستسهم بشكل كبير من تطوير الآداء في علوم الأدلة الجنائية.

أهم الأبحاث

وقال رمزي معالج، أستاذ وباحث في جامعة صفاقس التونسية: مشاركتي ضمن فعاليات وأجندة المؤتمر الدولي الأول المقام في إمارة رأس الخيمة، يأتي من خلال تقديم محاضرة للمشاركين حول آخر الأبحاث المنجزة في المختبرات منها في مجال رفع البصمات وحماية الوثائق والمنتجات بصفة عامة من التزوير، منها البودرة التي تسهم في رفع البصمات في المستوى الثالث، بهدف التحقق من صحة البيانات والبصمات الموجودة وحماية الوثائق والمعدات من التزوير والتقليد.

جواز السفر

قال أحمد جوهر، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض: مشاركتي في المؤتمر الدولي عبر ورقة بحثية تتحدث عن وسائل التأمين الحديثة في جوازات السفر المعاصرة، وتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة القائمين على تنظيم المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء والعلماء المتخصصين في مجال العلوم والأدلة الجنائية والطب الشرعي.

وأكد أن المؤتمر يسهم في تبادل الخبراء والالتقاء بالزملاء في مختلف المجالات على مستوى العالم.