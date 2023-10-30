حملة تعريفية لـ«جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي، حملة تعريفية بالـ«مسابقات المصاحبة» لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، والتي تضم 6 فئات، تشمل مسابقات: «الفئات الزراعية، الفئات الغذائية، الثروة الحيوانية، مزادات الثروة الحيوانية، مهرجان الوثبة للعسل»، إضافة إلى المسابقات التوعوية والترويجية.

وأكدت الهيئة، خلال لقاء تعريفي «عن بُعد»، أن المسابقات المصاحبة تهدف إلى الترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ودعم فعاليات مهرجان الشيخ زايد، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين والمربين، وتشجيع صغار المنتجين والأسر المنتجة على مضاعفة جهودهم لدعم الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين والمربين على تبني أفضل الممارسات والعناية بالإنتاج المحلي، وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع والابتكار في المنتجات الزراعية والحيوانية، وإبراز مزايا الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، ودعم جهود مربي النحل وإنتاج العسل، وتشجيع الأفراد والشركات المحلية على دعم الإنتاج المحلي وتفضيله، إبراز مزايا اقتناء السلالات الحيوانية ذات الإنتاجية العالية.

مضاعفة قيمة المسابقات

وأشارت إلى أنه تمت مضاعفة قيمة المسابقات وأصبحت في الدورة الثانية 21 مسابقة، وكل مسابقة تندرج تحتها مسابقات فرعية بقيمة تتجاوز 4 ملايين و35 ألف درهم، كما تم استحداث مهرجانات مصاحبة، تبنتها الهيئة، بهدف تشجيع المزارعين والمربين على عرض منتجاتهم السنوية، حيث يسمح ذلك بإطلاع الجمهور على منتجاتهم، إضافة إلى 11 مزاداً.

كما أشارت إلى أنه تمت الموافقة على قبول أي مشاركات بدلاً من 3 فقط، في أي مجال، من مجالات المسابقة، بناء على مقترحات تقدم بها المربون والمزارعون، وكذلك فيما يتعلق بالسلالات الحيوانية، وكل المشاركات، لا يوجد تعديلات على المشاركات لمن هم خارج الدولة هذا العام.

الشروط والضوابط

وحددت الشروط والضوابط العامة، لمسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية - فئة الأسر المنتجة، في 8 شروط، إذ يُشترط بأن يكون المشارك في المسابقة حاصلاً على الرخصة والموافقات الرسمية من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لممارسة النشاط، يشترط على المتسابقين الالتزام بالحضور في المواقيت المحددة والالتزام بالمدة الزمنية المحددة للمسابقة، يجب على المتسابقين تنظيف المكان بعد انتهاء المسابقة، أن يتم تقديم ثلاث عبوات من نفس المشاركة، وألا يكون المنتج معبأً في المصانع، أن يكون من الإنتاج المحلي ويتم تحضيره من قبل المشارك في المسابقة، تقتصر المنتجات لهذه المسابقة على (المخللات - الآجار - التوابل - البهارات - البن).

المقترحات

وتلقت الهيئة واللجنة المنظمة، العديد من المقترحات والأفكار الداعمة لتطوير القطاع، والتي تم أخذها في الاعتبار، والجائزة تستهدف إنتاج وارتقاء بالقطاع، إذ تستهدف الجانب الإنتاجي، للقطاع الزراعي والقطاع الحيواني، وتحفيز الأفراد.