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وزير الاقتصاد يحضر حفل سفارة تركيا بمناسبة يومها الوطني

عبدالله بن طوق خلال حضوره حفل السفارة التركية (وام)
31 أكتوبر 2023 01:56

أبوظبي (وام)

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حضر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه توقاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق «ريكسوس السعديات» في أبوظبي، معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بجانب عدد من أبناء الجالية التركية المقيمة في الدولة.
وأشاد السفير التركي، خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة.

وزارة الاقتصاد
عبدالله بن طوق
خليفة شاهين المرر
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