أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 17.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.