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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
31 أكتوبر 2023 08:50

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 17.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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