عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يدعم تطلعات البلدين التنموية ، ويحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة ، والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد ، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين.

وأكد سموه ومعالي جيهون بيراموف على الأولوية العاجلة لحماية أرواح المدنيين كافة ، وضرورة العمل بشكل منسق على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل العودة إلى مسار التهدئة ، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، وبحثا عددا من مجالات التعاون الثنائي ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والصحية والبحثية والطاقة.

كما تطرقا إلى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال المناخ في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي يعقد شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الوزيران على أهمية "COP28" في تحقيق تحول نوعي في مسار العالمي المناخي العالمي بما يدعم الجهود العالمية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء ، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.