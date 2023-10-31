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محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة تحدي القراءة العربي

آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي
31 أكتوبر 2023 13:12

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" الطالبة الإماراتية آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي بدورته السابعة 2023 مناصفة مع الطالب القطري عبد الله البري.

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ويكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي، حيث سجّل هذا الموسم أرقاماً قياسية من خلال مشاركة 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
محمد بن راشد
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