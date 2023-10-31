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محمد بن راشد: تدافع الطلاب العرب نحو القراءة هو تدافع نحو المعرفة والمجد

محمد بن راشد: تدافع الطلاب العرب نحو القراءة هو تدافع نحو المعرفة والمجد
31 أكتوبر 2023 14:59

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،"رعاه الله"، لعبدالله البري من دولة قطر فوزه بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي، مناصفة مع آمنة المنصوري من دولة الإمارات.

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وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" :"فخور بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 24 مليون طالب من 188 ألف مدرسة في 46 دولة.. ونبارك لعبدالله البري من دولة قطر فوزه بالمركز الأول مناصفة مع آمنة المنصوري من دولة الإمارات… تدافع الطلاب العرب نحو القراءة بهذه الأعداد هو تدافع نحو المعرفة.. وتدافع نحو المجد.. نرى فيهم الخير .. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية بإذن الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
محمد بن راشد
دبي
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