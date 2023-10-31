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«منشورات القاسمي» تعرض أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في «الشارقة الدولي للكتاب»

«منشورات القاسمي» تعرض أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في «الشارقة الدولي للكتاب»
31 أكتوبر 2023 15:17

تقدم «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، الذي ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة، عدداً من أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتنوعة ما بين التاريخ والجغرافيا والأدب والمسرح والرواية.

ولا تقتصر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة على نوع إبداعي واحد، فقد كتب سموه في التاريخ والتراث والمسرح والشعر والسرد وأدب السيرة، ولعل الرابط بين كل تلك التجارب هو التاريخ العربي والإسلامي الذي يحضر بقوة في معظم تلك المؤلفات، وذلك إشارة إلى أهمية التاريخ وأثره المتعاظم في حياتنا الحاضرة والمستقبلية.

كما يبرز سموه الأدوار الكبيرة التي قامت بها الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية في مختلف حقول المعارف ليعيد إليها الألق والاعتبار بعد أن كاد يلفها النسيان، لذلك فإن عملية التجول في تلك الأعمال تنطوي على متعة حقيقية ورحلة لاستكشاف مجاهيل كثيرة في الواقع والتاريخ.

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وستعرض «منشورات القاسمي» لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب عدداً جديداً من المؤلفات السياسية والأدبية لكتاب عرب جدد ولأول مرة، منها «تاريخ أئمَّة البوسعيد في عُمان»، 1749م - 1856م، و«تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان»، 1154م-1622م، و«بدايةُ حُكمِ العُتوبِ للبَحْرَينِ» و«مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي» سبتمبر 1507م، فبراير 1534م، وكتاب «سيرة سلاطين كلوة»، و«محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب»، إلى جانب عدد من المؤلفات المترجمة والروايات: الجريئة والشيخ المتصوف ورأس الأمير مقرن والأمير الثائر.

يشار إلى أن عدد إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة حتى الآن بلغ 83 عنواناً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية، بالإضافة إلى ترجماتها إلى اللغات العالمية الحية، حيث بلغ عدد اللغات المترجم إليها أكثر من 20 لغة.

المصدر: وام
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
سلطان القاسمي
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