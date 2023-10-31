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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 أكتوبر 2023 18:23

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية يصبح رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والثاني عند الساعة 21:40.

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وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 و الجزر الأول عند الساعة 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:34 .

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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