معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ينطلق غداً

تنطلق غدا فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في دورته الـ 42 حيث يجتمع صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع من 108 دول من مختلف أنحاء العالم في مركز إكسبو الشارقة ولا يشكل اختلاف اللغة حاجزاً ليتواصلوا فيما بينهم فعلى مدار 12 يوماً يحول الكتاب إلى لغة يتحدث بها القراء والناشرون والموزعون والمترجمون والمكتبيون وسط أكثر من مليون ونصف عنوان تعرض من قارات العالم السبع.

وتتسع قاعات المعرض الذي يرفع شعار "نتحدث كتباً" لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة فالمعرض هذا العام يحتفي بكوريا الجنوبية ضيف شرف حيث تحضر بتاريخ ثقافتها وراهنه فيما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

ويستضيف المعرض 1043 دار نشر عربيّة و990 دار نشر أجنبيّة وتتصدرُ قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 300 ناشر تليها جمهورية مصر العربية بـ 284 ناشرا ثم جمهورية لبنان بـ 94 ناشرا تليها سوريا بـ 62 ناشرا فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وتركيا ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان منها 800 ألف عنوان عربي و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين أبرزهم الشاعر والباحث خالد البدور والدكتورة مشاعل النابودة والكاتب والإعلامي عادل خزام والكاتب والإعلامي محمد الجوكر والباحثة والكاتبة سعاد العريمي والروائية والكاتبة فتحية النمر والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص والكاتب والروائي سعيد البادي وغيرهم.

ويستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض أبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي والكاتب والروائي المصري أحمد مراد والدكتور محمد الغندور والروائية الكويتية بثينة العيسى والناقد والروائي المصري طارق إمام والشاعر اللبناني طلال حيدر والشاعرة والروائية المصرية نور عبد المجيد والإعلامية المصرية ريهام عياد والكاتبتان سارة وهاجر عبد الرحمن إلى جانب عدد من الشعراء العرب منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني والقطري ناصر الوبير والكويتي شريان الديحاني.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا الكاتب الكندي مالكولم جلادويل والممثلة الهندية كارينا كابور مؤلفة كتاب: "دليل كارينا كابور للحمل" وتوماس إريكاسون والكاتب فاتسلاف سميل ورائدة الفضاء الأميركية سونيتا ويليامز وسوامي بورناتشيتانيا والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام "نتحدّث كتباً" والذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة فإنّ فعاليات "الشارقة الدولي للكتاب 2023" تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين نحو فعاليات وأنشطة ثقافيّة وترفيهيّة وعروض متنوّعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعاليّة تتوزع على ستة مساحات يُشارك بها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم من ضمنها 460 فعالية ثقافيّة تستضيف 127 ضيفاً عربياً وعالمياً من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى يُثرون تجربة الجمهور بجلسات وقراءات وورش عمل وقصص حول تجارب إبداعية في مختلف فنون الإبداع والكتابة إلى جانب 900 ورشة عمل ضمن ست مساحات تفاعليّة يقدمها أكثر من 31 ضيفاً من 12 دولة.

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية باعتبارها ضيف شرف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ويشهد الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار "خيال بلا حدود" وتتضمن 15 برنامجاً ثقافياً و7 جلسات حوارية كما ينظم ضيف الشرف 5 عروض موسيقية لنخبة من الفنانين الكوريين ويستضيف ركن الطهي 3 من أشهر الطهاة الكوريين إلى جانب عدد من العروض الترفيهية والبرامج المخصصة للأطفال.

من جهتها تقدّم منصة التواصل الاجتماعي يومياً العديد من ورش العمل والجلسات المتخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تتناول مواضيع متنوّعة تشمل تعزيز الشراكات والتعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ومستقبل التوجهات في منصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وتتضمن هذه الدورة كذلك أكثر من 130 عرضاً تتنوع ما بين مسرحيات وعروض جوالة يقدمها 14 عارضاً من 14 دولة ويستضيف المعرض مسرحية "سجن باركود" التي تستهدف الفئة العمرية 18 عاماً وما فوق وهي أضخم عرض مسرحي إماراتي لعام 2023 تهدف إلى معالجة ظاهرة التنمر إضافة إلى مسرحية لمجموعة ALJ sisters المخصصة للأطفال.

ويزخر رُكن الطهي في المعرض بأكثر من 45 فعاليّة يقدّمها 12 طاهياً من 9 دول وهم توري ترو من المملكة المتحدة ويوهانيس جيبريسوس من إثيوبيا وسوزان الحسيني من كندا وسالي بوتشر من المملكة المتحدة وإيرينا جورج من رومانيا وماريانا ليفاديتاكي من اليونان وسوريش بيلاي من المملكة المتحدة وكيم كيونغمين وكيم جوهيون من كوريا الجنوبية وكريش أشوك من الهند.

ويفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الإثارة والتشويق" التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8-10 نوفمبر المقبل ويقدم المهرجان الذي يقام بالشراكة مع "مهرجان الإثارة والتشويق" في نيويورك منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب بالجمهور من عشاق الغموض والألغاز والسرديات القصصية.

ويشهد المعرض انطلاق الدورة العاشرة من "مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات" بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية في الفترة بين 7-9 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى.