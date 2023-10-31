رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية أذربيجان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة.

ونقل وزير الخارجية إلى سموه -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- تحيات فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء. فيما حمله سموه تحياته للرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده بدوام الأمن والاستقرار.

وبحث سموه ووزير الخارجية الأذري -خلال اللقاء- علاقات البلدين وفرص توسيع آفاقها بما يجسد توجهاتهما لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.