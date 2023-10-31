الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي: الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28

وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي: الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28
1 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يلتقي مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين
ذياب بن محمد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقط
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول، بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون، في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفاً استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.
وقال أوسي إن بلاده تستهدف من المشاركة في COP28 تحقيق عدة أهداف، على رأسها تعزيز دعم برامج البلدان وتوسيع نطاق التمويل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستكون ممثلة على أعلى مستوى في COP28 لإظهار جديتها على طريق مواجهة تبعات التغير المناخي ومناقشة القضايا التي تؤثر على تمويل العمل المناخ على أعلى مستوى، وعبر عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج استثنائية خلال COP28. 

الإمارات
مالاوي
COP28
التغير المناخي
مؤتمر الأطراف
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
دليل إرشادي لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
اليوم 19:11
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اقتصاد
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اليوم 19:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©