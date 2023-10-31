وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي: الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول، بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون، في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفاً استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

وقال أوسي إن بلاده تستهدف من المشاركة في COP28 تحقيق عدة أهداف، على رأسها تعزيز دعم برامج البلدان وتوسيع نطاق التمويل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستكون ممثلة على أعلى مستوى في COP28 لإظهار جديتها على طريق مواجهة تبعات التغير المناخي ومناقشة القضايا التي تؤثر على تمويل العمل المناخ على أعلى مستوى، وعبر عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج استثنائية خلال COP28.