جامعة أبوظبي تطلق برنامج الاستدامة المعتمد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي، في إطار حرصها على تعزيز معرفة الطلبة بالاستدامة وتماشياً مع عام الاستدامة في الدولة، إطلاقها برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لمؤتمر الأطراف كوب28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات. ويهدف البرنامج، المقرر إقامته افتراضياً عبر الإنترنت خلال الفترة من 4-28 نوفمبر 2023، إلى تعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنيها، بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، و«قمة المناخ كوب28»، وغيرها.

سيتيح البرنامج الفرصة للطلاب لخوض تجربة تعليمية تفاعلية وغنية، يكتسبون من خلالها رؤية شاملة لأفضل الممارسات المستدامة في مختلف المجالات، حيث سيركز البرنامج على أهمية المحافظة على البيئة والمسؤولية تجاهها.