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شراكة بين «أمانة المجلس القضائي» في دبي ومركز «مورو»

شراكة بين «أمانة المجلس القضائي» في دبي ومركز «مورو»
1 نوفمبر 2023 01:49

دبي (وام)

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وقعت الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الرقمي.
وقع الاتفاقية، الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، تأتي الشراكة مع شركة «مورو» تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نحو تعزيز الخدمات الرقمية للمجلس القضائي في الإمارة، وفتح نوافذ تقنية بين المجلس وأعضاء السلطة القضائية والجمهور والجهات المعنية كافة.

دبي
منصة البيانات للحلول المتكاملة
هيئة كهرباء ومياه دبي
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