شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى «مجتمعنا يجمعنا»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الملتقى الأول لتعزيز جودة الحياة، والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بعنوان «مجتمعنا يجمعنا»، وذلك في حديقة الهير العامة.

وتفاعل الجمهور مع المعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، وعقدت إدارة مرور العين ورشة توعية حول السلوكيات المرورية الإيجابية وقواعد السير وتعزيزها في نفوس الأطفال.

واطلع الزوار على أهداف دورية الطفل في تعزيز الثقافة المرورية لدى النشء وما تضمنته من شاشة عرض ذكية وملصقات وعبارات إرشادية جذابة وأفلام حول السلامة العامة من الحوادث وأهمية ربط حزام الأمان، وتابعوا عرضاً للكلاب البوليسية قدمته إدارة التفتيش الأمني k9.