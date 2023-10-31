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شرطة دبي تُنقذ قارباً مُتعطلاً قبل اصطدامه بكاسر أمواج

حسن سهيل السويدي
1 نوفمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

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تمكن فريق الإنقاذ البحري والأمن البحري في مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، من إنقاذ قارب في الوقت المناسب قبل أن يصطدم بكاسر أمواج ويتحطم، وذلك إثر تعطله بشكل مفاجئ على مقربة من الكاسر.
وقدم مالك القارب رسالة شكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، راوياً فيها تفاصيل ما حدث معه، حيث قال: «تعطل قاربي في ساعات المساء بالقرب من كاسر الأمواج شرق جزيرة العالم، وبدأت المياه تسحبني نحو الكاسر بسرعة، وأُصبت بخوف شديد من تحطم القارب، واصطدامه بالصخور التي كانت قريبة مني جداً، حيث عشت أوقاتاً عصيبة في تلك اللحظات».
وتابع: «اتصلت بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي طالباً منهم النجدة والمساعدة بسرعة قبل تحطم قاربي، فتواصل أحد الموظفين معي، وعمل على تهدئتي إلى أن وصلت الدورية البحرية في الوقت المناسب». وأضاف: «بفضل الله وسرعة الاستجابة تمكنوا من سحب قاربي بعيداً عن الخطر وإنقاذي، وأتقدم بالشكر إلى موظفي مركز القيادة والسيطرة وفريق الإنقاذ البحري والأمن البحري، الذين تابعوا معي لحظة بلحظة إلى أن وصلت إلى بر الآمان».
من جانبه، هنأ العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ بدبي، مالك القارب بالسلامة، مؤكداً أن المركز جاهز دائماً للتعامل مع الحوادث الطارئة كافة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية، والتي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، ويعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقو الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.

كاسر أمواج
شرطة دبي
دبي
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