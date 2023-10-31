شرطة دبي تستقبل وفداً من «أميركية الشارقة»

دبي (الاتحاد)

استقبل المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة الأميركية في الشارقة؛ بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في إدارة الأدلة الجنائية.

ورحب المقدم الغافري بأعضاء الوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة شرطة دبي على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات التعليمية وذات الصلة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب والممارسات، لما يصب في دعم منظومة العمل. وقدم المقدم الغافري نبذةً للوفد عن مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالإضافة إلى شرح حول الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.

واستضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة الوفد الزائر وقدم شرحاً عن دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك الدورات التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى المشاركات الدولية بأعلى المستويات العالمية، والدورات التدريبية التي تشمل جميع التخصصات في مجالات الأدلة الجنائية، ومتاحة لجميع المشاركين من مختلف الفئات والقطاعات المختصة بالأدلة الجنائية كالقطاع الأكاديمي والصناعي والخدمي. وفي ختام الزيارة عبر الوفد الزائر عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعبر الطلبة عن سعادتهم للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.