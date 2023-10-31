الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تقرير جديد يلقي الضوء على تحديات الأمن السيبراني في عالم اليوم

تقرير جديد يلقي الضوء على تحديات الأمن السيبراني في عالم اليوم
1 نوفمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد حمد الكويتي: الإمارات نموذج حي للاستدامة المناخية
بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لتنظيم معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي

أطلق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تقريراً جديداً بعنوان «تأمين المستقبل: دراسة حول الأمن السيبراني في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي».
ويلقي التقرير الضوء على الديناميَّات المعقدة للتهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونقاط الضعف المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنه يقترح استراتيجيات لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر. ويواصل تأثير التكنولوجيا التوسع والتغلغل عبر مختلف الصناعات، لا سيما في ظل اكتساب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، شعبية هائلة، مما يفرض على الأعمال ضرورة تبنّي استراتيجية أمن سيبراني قوية، لتحقيق النمو وضمان الاستمرار.
كما وجد التقرير أنه إذا فشلت الشركات والمؤسسات في وضع سياسات وتدابير مناسبة بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فإن تطور الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يفوق قدرتها على مواجهتها، مما سيؤدي إلى عدد لا يُحصى من العواقب، بما في ذلك الخسائر المالية والإضرار بالسمعة، وحتى المخاطر التي تهدد السلامة العامة.
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المزيد من المواهب الماهرة في مجال الأمن السيبراني، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى تحقيق تعاون أوثق بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز معايير الأمن السيبراني في البلاد.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة: «يشرفنا أن نسهم في الحوار المثار حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويُعد هذا التقرير التقني خطوة مهمة للغاية في سبيل تأمين اقتصادنا الرقمي وتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، اللذين يُعدّان من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات. وقال: يوجه مجلس الأمن السيبراني دعوة مفتوحة إلى جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في هذا التقرير التقني، واستكشاف الأفكار والتوصيات التي يقدمها». ويمثل إصدار هذا التقرير علامة بارزة في الخطاب المستمر حول مستقبل الأمن السيبراني في ظل تبني الذكاء الاصطناعي. وقد أعد التقرير من قبل قادةُ فكرٍ وخبراءُ أمن سيبراني وممارسين متخصصين في هذا المجال، وهو يمثل دليلاً ومورداً شاملاً لوضع خارطة طريق للحكومات والمؤسسات والأفراد الذين يسعون لتحقيق الازدهار في عالم اليوم، الذي بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بشكل متزايد.
إمكانات
قال بول لوسن، المدير التنفيذي للدفاع السيبراني في «سيبكس القابضة»: «لا يمكن لأحد أن ينكر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي واستخداماته المبدعة، ولهذا يجب أن يقترن تبنّيه بإجراءات أمنية صارمة، ونحن في (سيبكس القابضة) سعداء للغاية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في إعداد هذه الدراسة المهمة للغاية، والتي تسعى لسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم إرشادات حول القضايا الأكثر إلحاحاً بشأن هذا الموضوع».

الأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
مجلس الأمن السيبراني
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
دليل إرشادي لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
اليوم 19:11
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اقتصاد
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اليوم 19:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©