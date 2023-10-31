تقرير جديد يلقي الضوء على تحديات الأمن السيبراني في عالم اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تقريراً جديداً بعنوان «تأمين المستقبل: دراسة حول الأمن السيبراني في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي».

ويلقي التقرير الضوء على الديناميَّات المعقدة للتهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونقاط الضعف المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنه يقترح استراتيجيات لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر. ويواصل تأثير التكنولوجيا التوسع والتغلغل عبر مختلف الصناعات، لا سيما في ظل اكتساب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، شعبية هائلة، مما يفرض على الأعمال ضرورة تبنّي استراتيجية أمن سيبراني قوية، لتحقيق النمو وضمان الاستمرار.

كما وجد التقرير أنه إذا فشلت الشركات والمؤسسات في وضع سياسات وتدابير مناسبة بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فإن تطور الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يفوق قدرتها على مواجهتها، مما سيؤدي إلى عدد لا يُحصى من العواقب، بما في ذلك الخسائر المالية والإضرار بالسمعة، وحتى المخاطر التي تهدد السلامة العامة.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المزيد من المواهب الماهرة في مجال الأمن السيبراني، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى تحقيق تعاون أوثق بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز معايير الأمن السيبراني في البلاد.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة: «يشرفنا أن نسهم في الحوار المثار حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويُعد هذا التقرير التقني خطوة مهمة للغاية في سبيل تأمين اقتصادنا الرقمي وتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، اللذين يُعدّان من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات. وقال: يوجه مجلس الأمن السيبراني دعوة مفتوحة إلى جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في هذا التقرير التقني، واستكشاف الأفكار والتوصيات التي يقدمها». ويمثل إصدار هذا التقرير علامة بارزة في الخطاب المستمر حول مستقبل الأمن السيبراني في ظل تبني الذكاء الاصطناعي. وقد أعد التقرير من قبل قادةُ فكرٍ وخبراءُ أمن سيبراني وممارسين متخصصين في هذا المجال، وهو يمثل دليلاً ومورداً شاملاً لوضع خارطة طريق للحكومات والمؤسسات والأفراد الذين يسعون لتحقيق الازدهار في عالم اليوم، الذي بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بشكل متزايد.

إمكانات

قال بول لوسن، المدير التنفيذي للدفاع السيبراني في «سيبكس القابضة»: «لا يمكن لأحد أن ينكر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي واستخداماته المبدعة، ولهذا يجب أن يقترن تبنّيه بإجراءات أمنية صارمة، ونحن في (سيبكس القابضة) سعداء للغاية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في إعداد هذه الدراسة المهمة للغاية، والتي تسعى لسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم إرشادات حول القضايا الأكثر إلحاحاً بشأن هذا الموضوع».