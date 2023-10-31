جامعة زايد تطور مستوى تعليم الطلبة من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

وقعت جامعة زايد، المؤسسة الرائدة في مجال التعليم العالي، اتفاقية تعاون مع مجموعة الطاير؛ بهدف تطوير مركز حميد مطر الطاير لموارد التكنولوجيا المساعدة، الذي يتخذ من جامعة زايد مقراً له منذ عام 2014 وتديره إدارة التسهيلات الطلابية، لتدريب الطلبة من أصحاب الهمم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، وتقديم تدريبات متخصصة تمكنهم من استكشاف والتفاعل مع محتوى تعليمي تفاعلي ثلاثي الأبعاد في بيئة مناسبة لمهاراتهم وقدراتهم. وجاء ذلك بحضور معالي أحمد حميد الطاير، مدير وعضو مجلس إدارة مجموعة الطاير، الذي استقبله الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة في حرم الجامعة في إمارة دبي مؤخراً، وبحضور عددٍ من الخبراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

المبادرة الرائدة، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها، تم تحقيقها بفضل الدعم السخي المقدم من مجموعة الطاير. وليس هذا الجهد مقتصراً على تحقيق رؤية المركز للتعليم المبتكر للطلبة من أصحاب الهمم وحسب، بل يسهم أيضاً في تحقيق مهمة جامعة زايد الشاملة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الشمولية. وتشارك مجموعة الطاير بشكل فعّال في دعم هذه المبادرة لضمان توفير أحدث الفرص لهذا المشروع البارز.