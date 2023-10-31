جامعة الإمارات تُكرّم الباحثين أصحاب النشر في المجلات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس، عدداً من الباحثين أصحاب النشر في أرقى المجلات العالمية بنسبة 1% و5% وذلك لعام 2022.

وفي كلمته، خلال حفل التكريم، أشاد معاليه بالإنجازات البارزة لجامعة الإمارات ممثلة في أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الجامعة الذين نجحوا في نشر أعمالهم العلمية في أرقى المجلات العلمية الرائدة في العالم. وقال مخاطباً الحضور: «إن نجاحكم هذا يُمثّل الجودة العالية للأبحاث التي تقوم بها جامعة الإمارات، كما أن نشر نتائج الأبحاث في المجلات الأكاديمية العلمية الرصينة على الصعيد العالمي يُعدّ أمراً في غاية الأهمية، حيث يُعتبر اعترافاً ومؤشراً بتميّز وريادة جهودكم العلمية والبحثية ويُضيف إلى السُمعة العالمية للجامعة». وأوضح بقوله: «نُركّز في جامعة الإمارات على الأبحاث التي تحمل تأثيراً إيجابياً وقابلة لدعم احتياجات التنمية المُستدامة في الوطن وتسهيل انتقاله إلى اقتصاد المعرفة، ويُسهم نشر نتائج أبحاثكم في المجلات الرائدة على الصعيد العالمي في تحقيق تطلّعات القيادة الرشيدة وتوجّهاتها، والارتقاء بسمعة الجامعة والدولة وتحقيق الرؤية الوطنية في أن تُصبح الإمارات رائدة عالمياً في المجالات كافة».