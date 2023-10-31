الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تطلق برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية»

أحمد بالهول الفلاسي متحدثاً خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
1 نوفمبر 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة زايد تطور مستوى تعليم الطلبة من أصحاب الهمم
طلاب وخريجون: «نجاح أبوظبي» منصة لتخصصات المستقبل

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية» المخصص لإعداد الكوادر الإماراتية العاملة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونوا قادة في مجالاتهم وفي مختلف قطاعات العمل الحكومي. وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين وتأهيل الكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي. أطلق البرنامج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة. يشارك في البرنامج 33 من المواهب الإماراتية الشابة يمثلون عشر جامعات في الدولة، من بينهم 10 أشخاص في المجال الأكاديمي و23 في المجال الإداري. ويقام البرنامج على ثلاث مراحل، ويستمر لمدة ستة أشهر يعمل خلالها المشاركون على تطوير مهاراتهم الاستراتيجية والشخصية والعملية من خلال مجموعة من البرامج والورش التفاعلية، والتدريبات العملية، وتوفير الأدوات وأطر العمل اللازمة لتطوير إمكاناتهم القيادية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التعليم العالي والتعامل معها، من خلال مشاريع يخطط لها القادة ضمن مجموعات من جامعات مختلفة، بما يسمح لهم بإبراز قدرتهم على قيادة قطاع التعليم العالي ونقله إلى آفاق جديدة من خلال ترجمة الخطة الاستراتيجية التي صاغتها الوزارة لتطوير القطاع، بما يلبي طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها.

وزارة التربية والتعليم
التعليم العالي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
دليل إرشادي لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
اليوم 19:11
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اقتصاد
«المالية» تعقد دورة عن تحديثات التدقيق الداخلي
اليوم 19:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©