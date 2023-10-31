«التربية» تطلق برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية» المخصص لإعداد الكوادر الإماراتية العاملة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونوا قادة في مجالاتهم وفي مختلف قطاعات العمل الحكومي. وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين وتأهيل الكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي. أطلق البرنامج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة. يشارك في البرنامج 33 من المواهب الإماراتية الشابة يمثلون عشر جامعات في الدولة، من بينهم 10 أشخاص في المجال الأكاديمي و23 في المجال الإداري. ويقام البرنامج على ثلاث مراحل، ويستمر لمدة ستة أشهر يعمل خلالها المشاركون على تطوير مهاراتهم الاستراتيجية والشخصية والعملية من خلال مجموعة من البرامج والورش التفاعلية، والتدريبات العملية، وتوفير الأدوات وأطر العمل اللازمة لتطوير إمكاناتهم القيادية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التعليم العالي والتعامل معها، من خلال مشاريع يخطط لها القادة ضمن مجموعات من جامعات مختلفة، بما يسمح لهم بإبراز قدرتهم على قيادة قطاع التعليم العالي ونقله إلى آفاق جديدة من خلال ترجمة الخطة الاستراتيجية التي صاغتها الوزارة لتطوير القطاع، بما يلبي طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها.