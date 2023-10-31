«نجاح» يضع الطلاب على طريق المستقبل

مريم بوخطامين (أبوظبي)

اختتم معرض نجاح للتعليم في أبوظبي فعالياته، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بإقبال كبير من آلاف الزوار من أكاديميين وتربويين وطلاب من مختلف الفئات، حيث تعرف الزوار على الجامعات والتخصصات العلمية والمرغوبة بسوق العمل، والتي حرص على الاستفادة منها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وخريجو المدارس الخاصة

والحكومية والأكاديمون في الجامعات وكليات التعليم العالي وأولياء الأمور.

وأكد المرشدون والأكاديميون المشاركون في المعرض الذي أُقيم خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الماضي، أن معرض نجاح للتعليم يعتبر فرصة للكشف عن آخر المستجدات التي تخص التعليم العالي بمختلف تخصصاته وكل ماهو مرتبط بسوق العمل، خاصة أن السنوات الخمس الماضية كشفت عن وجود تخصصات علمية جديدة في عالم الأعمال والتقنيات والذكاء الاصطناعي، والتي طرحتها خلال أيام المعرض أكثر من 100 جامعة رائدة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات والولايات المتّحدة الأميركيّة والمملكة المتّحدة وكندا وألمانيا اليابان وغيرها من الدول.

من جانبه، قال سلطان زينية مرشد وحدة الاستقطاب والتواصل لطلبة جامعة العين: إن معرض نجاح يعد من المعارض المهمة والتي تحرص جامعة العين المشارك بها لأكثر من 10 سنوات، منوهاً بأن مشاركتهم كجامعة أمر مهم وضروري خاصة أن الجامعة من الجامعات الرائدة في الدولة والسريعة النمو، موضحاً أن جامعة العين حاصلة كتقييم ضمن أفضل 620 جامعة في العالم، وأفضل 30 جامعة عربية، وأفضل خمس جامعات محلية، مشيراً إلى ان دورهم في معرض «نجاح» تقديم الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة ومساعدتهم في اختيار تخصصاتهم، وتقديم المشهورة لهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

بدوره، قال حميد البلوشي من (AD Gaming): إن مشاركتهم في معرض نجاح أبوظبي، أمر مهم، خاصة أن المجال الذي يغطيه جناحهم في المعرض جديد على الطلبة وغير معروف بشكل واسع، موضحاً أن المسار الذي يروج له جناحهم يتمحور حو ل ربط التعليم بالألعاب، وهو الأكثر جذباً للطلبة، وقد تم الالتقاء مع الطلاب من مختلف أنحاء الدولة ومختلف الجنسيات، وقد استشفوا في جناحهم اهتمام الطلاب بهذا النوع من المسارات العلمية، واهتمامه بالألعاب.

وعبر خليل الحوسني «متطوع» في معرض النجاح عن سعادته كونه أحد المنظمين داخل المعرض، منوهاً بأن المشاركة في هذه التظاهرة التعليمية التي تسهم في منح الطالب والخريج فرصة لتوضيح الرؤية المستقبلية والتعرف على الوظائف والتخصصات العلمية التي يكون أغلب الطلاب في حيره من أمرهم بعد تخرجهم من المدرسة أو حتى خلال عامهم الدراسي، لافتاً إلى أنه على الرغم من أعداد الزوار المتزايدة من طلبة المدارس إلا أن الحدث يشهد حالة من الانتظام والسلاسة في التعرف على الجامعات ومنشآت التعليم العالي. من جانبهم، أوضح منظمو المعرض أهمية المعرض في الكشف عن التخصصات الجديدة في التعليم العالي التي يحتاج إليها سوق العمل، ناهيك عن إثراء الجانب التعليمي سواء داخل أو خارج الدولة، كذلك توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، وإطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة، مؤكدين سعي المعرض إلى تمكين الطلبة.

ندوات للتوعية

ومن أبرز فعاليات الحدث التي امتد لثلاثة أيام، «منصّة مركز النجاح» التي استضافت أكثر من 30 ندوة ومحادثات حيّة من قبل كبار المتخصّصين في التعليم العالمي، والتي هدفت إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى إطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة.