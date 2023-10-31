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أنور قرقاش: التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته التزام تاريخي

أنور قرقاش: التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته التزام تاريخي
31 أكتوبر 2023 23:20

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني.

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وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني، بعيدا عن الشعارات اخترنا العمل العربي والدولي المشترك والمسار السياسي و الإنساني، جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة و شعوبها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
أنور قرقاش
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