أنور قرقاش: التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته التزام تاريخي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني، بعيدا عن الشعارات اخترنا العمل العربي والدولي المشترك والمسار السياسي و الإنساني، جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة و شعوبها.