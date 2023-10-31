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علوم الدار

جامعة نيويورك أبوظبي تكشف آلية حياة «الأثل»

جامعة نيويورك أبوظبي تكشف آلية حياة «الأثل»
1 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف فريق من علماء جامعة نيويورك أبوظبي آلية عمل شجرة الأثل الصحراوية المحلية، التي تمكنها من التقاط الرطوبة من الهواء حيث تفرز أوراق النبات الأملاح لتكثيف المياه على سطح أوراقها، ويساهم الاكتشاف في تحسين تقنيات الاستمطار السحابي وتسخير الموارد المائية في الغلاف الجوي. ونشرت دورية المعهد الوطني الأمريكي للعلوم ورقة الفريق بعنوان «حصاد الرطوبة الجوية بإفرازات الملح الاسترطابية الطبيعية»، واستعرض الباحثون، بقيادة الدكتورة مارية الهنداوي من مختبر المواد الذكية في الجامعة، وأستاذ الكيمياء بانتشي نوموف من مركز المواد الهندسية بالجامعة، الجوانب الفيزيائية والكيميائية لإطلاق الملح وآليات جمع المياه.

جامعة نيويورك أبوظبي
أبوظبي
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