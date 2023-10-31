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«بلدية أبوظبي» تنظم «حدائقنا جنات»

«بلدية أبوظبي» تنظم «حدائقنا جنات»
1 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الحضاري والمرافق العامة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعالية توعوية تثقيفية في حديقة ربدان بعنوان «حدائقنا جنات فلنحافظ عليها»، بالتعاون مع هيئة الزراعة- أبوظبي، وعدد من شركات الزراعة والمدارس في مدينة زايد.
وتضمنت الفعالية التي تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي في الحفاظ على المظهر العام والحد من المشوهات، ورشة توعوية عن أهمية المحافظة على الحدائق وما تضمه من مرافق وتجهيزات، وأخرى عملية لزراعة الشتلات في الحديقة بمشاركة مختلف الزوار بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الحديقة.. كما وزع فريق البلدية شتلات زراعية على أهالي المنطقة.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
بلدية مدينة زايد
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