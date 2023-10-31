«الصحة» تحدد شروط السماح بتركيب المستحضرات الطبية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الشروط الفنية والصحية للصيدلية التركيبية، التي يسمح لها بإعداد المستحضرات الطبية من خلال جمع، أو مزج المواد الأولية، أو الخام، أو تغيير مكونات المنتجات الطبية المتوفرة تجارياً بغرض التوصل إلى منتج طبي مركب.

وأعلنت الوزارة في القرار رقم 228 لسنة 2023، عن توفير كل صيدلية تركيبية لنظام داخلي خاص بتتبع اللمنتجات المركبة بعد صرفها، وهو عبارة عن أرقام تسلسلية أو رموز غير مكررة للمنتجات التي يتم تركيبها وصرفها بحيث يشير إلى فئة المنتج المركب أو المجهز وتاريخ التركيب بالشهر والسنة وكذلك نوع التشغيلة والتركيبة ورقم العبوة المحضرة بالإضافة إلى رقم السجل المدون به تفاصيل التركيبة.

وألزمت الوزارة الصيدلية التركيبية بعمل تقرير حصر لقائمة المنتجات المركبة، يشمل جميع المنتجات المركبة عن العام كاملاً، ويتم تسليمه للإدارة المختصة بالوزارة في موعد لا يتعدى 31 يناير من العام الذي يليه، كما يجب عمل سجل الصيغ الرئيس يوثق الصيغ المستخدمة لكل منتج مركب ويشمل تفاصيل الصيغ التركيبية الداخلة في عملية التركيب ومصدرها.

وأشارت إلى إيجاد سجل للتركيبات يخص كل عملية تركيبية على حدة ويشمل التفاصيل كافة التي تم إتمامها واستخدامها في العملية التركيبية، مؤكدة أنه يجوز للصيدلية التركيبية تركيب المنتجات الطبية أو تجهيز المنتجات الدوائية المصنعة من دون تغير أي من مكوناتها.

وشددت الوزارة على أنه يجب الحصول على شهادة صالحة لممارسة التركيب الجيد للصيدليات التركيبية ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي يكون نشاطها قاصراً على تجهيز المنتجات الدوائية المصنعة من دون تغير أي من مكوناتها.

ويجوز للصيدلية التركيبية تركيب المنتجات الطبية بشكل استباقي وبكميات مناسبة تتوافق مع الطلبات والوصفات الطبية الواردة إليها وفقاً لشروط القرار رقم 228 لسنة 2023، وبشكل يضمن الحفاظ على مأمونية وجودة المنتج الطبي وفي حدود تاريخ الاستخدام القبلي المحدد من قبلها، على ألا تتعدى الكميات المركبة حاجة الصيدلية لمدة شهر واحد وذلك اعتماداً على المعدل الشهري من الكميات التي تم تركيبها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

ويحظر على الصيدلية التركيبية تركيب كميات كبيرة من المنتجات الطبية بشكل لا يتوافق مع الشروط الواردة، وفي حال استخدام السلائف الكيمائية أو المواد المصنفة كمواد مخدرة، أو كمؤثرات عقلية، أو كمواد مراقبة أو كمواد شبه مراقبة أو كمواد طبية خطرة في التركيبات، الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح للصيدليات التركيبية بتركيب أي مستحضر دوائي يؤخذ عن طريق الجلد أو منتج دوائي عشبي أو المسحوق الجاف للاستنشاق، مشددة على أنه لا يجوز تركيب المنتجات الطبية، إلا في حال عدم توفر أي منتج طبي من المنتجات الطبية المتداولة تجارياً يمكنه تلبية حاجة المريض.

ويجب أن يتم استيراد المواد الخام في تركيب الأدوية رسمياً من خلال مستودعات طبية مرخصة من الوزارة يتم التعاقد معها، فقط عن طريق نظام الاستيراد والتصدير الخاص بالوزارة وفقاً لنظام العمل الخاص بذلك بعد استيفاء المتطلبات المحددة. ولا بد أن تسند الصيدلية التركيبية مسؤولية اليقظة الدوائية إلى صيدلي مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحيث يكون مسؤولاً عن إبلاغ الوزارة بأي تفاعلات دوائية سلبية وآثار جانبية للدواء طبقاً لدليل اليقظة الدوائية الصادر من الوزارة، وإبلاغ الجهات الصحية المختصة طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها لديها.

ضوابط

تحدثت الوزارة عن ضوابط الوصفة الطبية المركبة، لافتة إلى أن الطبيب كاتب الوصفة الطبية المركبة يشترك في تحمل المسؤوليات مع الصيدلي المسؤول، بحيث يكون من مسؤوليتهما التأكد من مأمونية خلط المواد الفعالة المطلوب تركيبها والتأكيد من مأمونية جرعة المنتج الطبي المركب الموصوف للمريض، وإبلاغ الوزارة في حال تعرض المريض لأعراض جانبية أو تفاعلات معاكسة أو أي أعراض أخرى يعانيها المريض أو يتم معرفتها من قبل الطبيب.