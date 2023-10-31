افتتاح ثلاث فعاليات طبية بارزة في مركز دبي التجاري العالمي

دبي(الاتحاد)

افتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس ثلاث فعاليات طبية في مركز دبي التجاري العالمي، وهي مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن بدورته الحادية عشرة والمؤتمر والملتقى السنوي لطب الأشعة بدورته الثامنة والمعرض الدولي لطب العائلة بدورته العاشرة، هذا ويشهد كل منها خلال ثلاثة أيام برامج غنية تتضمن العديد من المناقشات.

ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 12,000 زائر من 52 دولة، حيث سيقدم 170 متحدثاً من الخبراء والمختصين 84 جلسة علمية بمشاركة أكثر من 130 علامة تجارية.