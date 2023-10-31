55 جهة تعرض ابتكاراتها في ملتقى مستشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

افتتح ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صباح أمس، فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة والمقام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويستمر لمدة 3 أيام متتالية بمجمع بينونة التعليمي في مدينة زايد، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركات عديدة تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي».

شهد الافتتاح العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد خلفان بطي القبيسي مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب - منطقة الظفرة، وراشد سيف القبيسي رئيس شؤون الشركات في مجموعة بيورهيلث القابضة وحمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة.

وأوضح جابر علي المرر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة ورئيس اللجنة التنظيمية لملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الثاني، أن الملتقى شهد إقبالاً كبيراً من مختلف القطاعات الصحية والمجتمعية في منطقة الظفرة لمتابعة أهم الأنشطة والبرامج التي يقدمها الملتقى للمجتمع والمتخصصين في المجال الصحي، لافتاً إلى أن الملتقى الثاني شهد مشاركات عديدة، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في المعرض نحو 55 جهة مختلفة حرصت على تقديم أحدث الابتكارات والمنتجات المختلفة في المجال الصحي والبدني.

كما تضمن الملتقى الذي يهدف إلى استعراض إنجازات واستعدادات مستشفيات الظفرة «شركة صحة» للخمسين عاماً المقبلة ونشر الوعي والتثقيف الصحي، والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية وعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بجانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين ودعم الطلبة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الوظائف الصحية مشاركة نحو 25 متحدثاً في الورش العملية والمحاضرات الطبية، بجانب نحو 18 فعالية على المسرح التفاعلي في موقع الملتقى.

وأضاف المرر: أن الملتقى يتضمن على ثلاثة أنشطة رئيسة يستهدف الأول الكادر الطبي والفني، حيث يتضمن الحدث مؤتمراً علمياً وورش عمل مختلفة تُعنى بالموضوعات العلمية والطبية، وتضم أكثر من 25 متحدثاً.

ويتناول المحور الثاني معرضاً تستعرض خلاله الجهات المشاركة أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التوعوية والخدمات وحلول الرعاية الصحية أمام الجمهور، وشهدت إقبالاً كبيراً من مختلف الفعاليات المجتمعية للاطلاع على أحدث ما تقدمه تلك الأجنحة المشاركة.

أما المحور الثالث فيتضمن منصة تفاعلية لإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات المشاركة من مختلف القطاعات عرض برامجها التثقيفية والتوعوية، وتم استعراض أهم المشاريع الابتكارية أمام الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة ما يتم تقديمه على المسرح التفاعلي في الملتقى.

وأشارت الدكتورة حمدة سالم النيادي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة بشركة «صحة» إلى أنه تم دعم 3 مشاريع طلابية مختلفة، من خلال تقديم الدعم المادي لهذه المشاريع الابتكارية بهدف تشجيع الطلاب على التميز والابتكار وخلق بيئة جاذبة لتلك المشاريع.

وتتضمن المشاريع التي تم اختيارها مشروع ترجمة الصم ومشروع اليد الذكية من طلاب مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي في منطقة الظفرة، بجانب مشروع غرفة الفرز الذكية لطلاب كلية التقنية العليا.

تميز

أوضح المهندس بطي راشد المحيربي مدير المنشأت في مستشفيات الظفرة، أن الملتقى هذا العام تميز عن الملتقى الأول، سواء من خلال عدد الحضور والمشاركات والفعاليات المقامة للجمهور وهو ما يعكس مدى النجاح الكبير الذي حققه الملتقى الأول، وأثره الإيجابي في نفوس أهالي منطقة الظفرة والمهتمين بالقطاع الصحي في المنطقة.

وأضاف المحيربي: أن الملتقى ركز خلال الدورة الحالية على مشاريع الابتكار والاستدامة، وذلك من خلال النماذج والأعمال المقدمة للجمهور وزوار المهرجان على اختلاف اهتماماتهم وثقافتهم.