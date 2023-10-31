منصور بن محمد يشهد إطلاق النسخة الرابعة من «إمارات الأمان»

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس، انطلاق النسخة الرابعة من فعالية «إمارات الأمان» والمقامة تحت رعاية سموه، بتنظيم من «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية» وبالتعاون مع شركة «يو إكس إي»، وهدفها الاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، وإبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع، بحضور عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وتستمر الفعالية حتى الثاني من نوفمبر 2023 في «دبي مول زعبيل»، الراعي الرسمي للحدث، وتستهدف استقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام بكافة فئاته، للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، استمراراً للنهج الذي سارت عليه الفعالية منذ دورتها الأولى، في الاحتفاء بنعمة الأمان والاستقرار والرخاء التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها استقطاباً للمواهب والمبدعين وكبريات مؤسسات الأعمال والساعين إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات، فضلاً عما وصلت إليه الدولة من مكانة متميزة كمركز رئيسي على خريطة العالم الاستثمارية والسياحية والتجارية.

وتنطلق هذه النسخة من «إمارات الأمان» بالتعاون مع نخبة من الشركاء تضم: فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني الشركاء الاستراتيجيين للحملة، وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الزوار من الجمهور، متضمنةً العديد من التحديات الفردية والجماعية البدنية والذهنية؛ بهدف خلق فرص يمكن من خلالها تنمية روح التعاون والعمل الجماعي تيمناً بتجربة قيام اتحاد دولة الإمارات والتحديات التي واكبت مرحلة تأسيس الدولة.