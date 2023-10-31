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علوم الدار

«الداخلية» تنظم هاكاثون «برمج»

مشاركون في هاكاثون «برمج مع وزارة الداخلية» (من المصدر)
1 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (وام)

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نظمت وزارة الداخلية متمثلة في مجلس شباب وزارة الداخلية هاكاثون وزارة الداخلية تحت شعار «برمج مع وزارة الداخلية»، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال ومبادرة سفراء البرمجة في الجامعة الأميركية بالشارقة، وبمشاركة 33 مبرمجاً من الفئات العمرية والجنسيات كافة، بهدف تطوير حلول فعالة لتقديم خدمات ذكية غير متوفرة في بوابة الوزارة لزيارة رضا وسعادة المتعاملين، واستقطاب الكفاءات الإماراتية في مجال البرمجة للعمل ضمن كوادر الوزارة.
 وكرم الرائد فاضل الشامسي رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية الفرق الفائزة التي قدمت أفضل الحلول والأفكار الابداعية المبتكرة في هاكاثون وزارة الداخلية، وذلك خلال ملتقى مبرمجي وزارة الداخلية الذي أقيم أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، حيث فاز بالمركز الأول فريق «scam gurd» عن فكرته في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المكالمات والرسائل النصية، وتحديد أنشطة الاحتيال بشكل استباقي، وفي المركز الثاني فاز فريق «أرواحنا أمانة» عن مشروعه الذي يتمحور حول إنشاء نظام غرامات مخصص لكل سائق بناءً على سجل حركة السائقين باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أما المركز الثالث ففاز فيه فريق «pro personalize» عن فكرته في إضافة قسم جديد إلى قائمة الخدمات الذكية في بوابة خدمات وزارة الداخلية بعنوان «الخدمات الخاصة»، حيث تظهر قائمة من الخدمات التي تتناسب مع حالة المتعامل إذا كان طالب أو موظف أو رجل أعمال، لتخصيص تجربة المستخدمين الذين يصلون إلى خدمات الوزارة تلقائياً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وفي المركز الرابع فار فريق «Jais group» عن فكرته في إضافة خدمة جديدة إلى موقع الوزارة والتي تسمح للمستخدمين بالتقدم والدفع للحصول على رخصة القيادة الدولية بسهولة مباشرة، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وزارة الداخلية
هاكاثون
الشارقة
الجامعة الأميركية
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