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علوم الدار

الإمارات تستضيف «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»

الإمارات تستضيف «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»
1 نوفمبر 2023 01:50

أبوظبي (وام)

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تستضيف دولة الإمارات في السابع من نوفمبر الجاري على مدى يومين المؤتمر العالمي الثاني «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية». ويعقد المؤتمر الذي ينظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ويفتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في فندق إرث - أبوظبي.
وأوضح معالي العلامة عبدالله بن بية، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن المؤتمر فريد في موضوعه كونه يهدف إلى الوصول إلى تشخيص شرعي فقهي لمجموعة من القضايا المستجدة، من خلال التعرف على حقيقتها والحكم عليها.
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تعميق المعرفة وتصحيح الفهم، ويتيح الفرصة للعلماء من داخل الدولة وخارجها لمناقشة مجموعة من القضايا، منها فقه الواقع والقضايا الشرعية المستجدة، بما يسهم في تلاقح العلوم الطبيعية والشرعية، معتبراً الحدث جسراً للتقريب بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، وإظهار سعة الشريعة الإسلامية وإمكاناتها التجديدية، مرحباً بالمشاركين، آملاً في الوصول إلى النتائج المرجوة، وفي مقدمتها التقريب بين المختصين، وتوحيد اللغة بينهم.

الإمارات
عبدالله بن زايد
نهيان بن مبارك
عبدالله بن بيه
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