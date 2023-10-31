إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة «الشرقية، والغربية»، حيث تهيأت، أمس، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 38.4 درجة مئوية في الذيد (الشارقة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» زلزال بقوة 6.2 درجة - ريختر في جزر فيجي الساعة 15:10، حسب التوقيت المحلي للدولة، كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» زلزال بقوة 6.9 درجة - ريختر في تشيلي الساعة 16:33، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان الطقس غائماً جزئياً أحياناً وهناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.