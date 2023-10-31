«جامعة الإمارات» تطلق مساقاً اختيارياً حول تنمية الطفولة المبكرة

العين (وام)

أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإطلاق مساق اختياري حول تنمية الطفولة المبكرة ضمن خطتها الدراسية.

وتم فتح باب التسجيل أمام جميع طلبة المرحلة الجامعية الأولى في فصل الربيع للعام الجاري 2023، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن مواضيع متعددة في تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز التعليم والاستعداد الوظيفي للطلبة في أبوظبي، ومساعدة الطلاب الجامعيين على فهم التوجهات العامة الحديثة لتنمية الطفولة المبكرة.

وأفادت الجامعة بأنه تم تسجيل 326 طالباً في المساق منذ إطلاقه، ما يؤكد أهميته وارتباطه الوثيق بمجتمع جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتيح هذا المساق الفرصة أمام الطلبة للتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة وأفضل الممارسات المتصلة بتنمية الطفولة المبكرة، وكذلك دعم جهود «الهيئة» غفي وفير فرص التعليم والتدريب لضمان تأهيل كوادر ذات كفاءة عالية تعمل في هذا القطاع المهم. وأجرى وفد من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة زيارة ميدانية للجامعة برئاسة سعادة سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة يرافقها سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في الهيئة وعدد من الموظفين، تعرفوا خلالها على مرافق كلية التربية والفصول الدراسية، وشهدوا جانباً من المحاضرات الأكاديمية الخاصة بمساق تنمية الطفولة المبكرة.

كما اطلعوا على مختبرات الطفولة المبكرة التدريبية والمتمثلة في روضة أطفال نموذجية ومختبر للتدريب على مهارات التكنولوجيا والعلوم والرياضيات للأطفال الصغار.

وقالت سناء محمد سهيل مدير عام «الهيئة» خلال الزيارة: «نقدّر الجهود الاستثنائية التي تبذلها جامعة الإمارات العربية المتحدة والتزامها تجاه استراتيجية رأس المال البشري لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وتعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة في دولة الإمارات».

وأكدت أن إطلاق جامعة الإمارات لمساقٍ أكاديمي حول تنمية الطفولة المبكرة إضافة مهمة لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتمكين جديد لمسيرة التنمية الشاملة للأطفال وتعزيز رفاهيتهم منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة.