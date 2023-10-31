انتقال شركات الطيران لمبنى المسافرين A عبر ثلاث مراحل

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي اليوم افتتاح مبنى المسافرين A الجديد بمطار أبوظبي الدولي ليكون بوابة الطيران لأبوظبي والقاعدة لانطلاقة لامعة لمستقبل هذا القطاع الحيوي من أبوظبي إلى العالم أجمع بعد أن أعلنت «مطارات أبوظبي» أنّ كافة الخدمات والمرافق الرئيسة في المبنى الجديد باتت جاهزة الآن لاستقبال أول المسافرين. فكثير من محبي السفر يتطلعون بحماس للسفر عبر هذه البوابة الضخمة، التي ستقدم تجربة فريدة لا مثيل لها من الخدمات والمرافق من لحظة دخول المطار وحتى الوصول للطائرات.

وسيتم انتقال شركات الطيران البالغ عددها 28 شركة عبر ثلاث مراحل في الفترة بين 1 إلى 14 نوفمبر، حيث ستضم المرحلة الأولى، وهي في الأول من نوفمبر، نحو 16 شركة طيران من بينها ويز إير أبوظبي، والطيران الهندي، وطيران بيجاسوس، وغيرها، بينما المرحلة الثانية تبدأ في 9 نوفمبر، حيث ستنتقل الاتحاد للطيران برحلات مختارة، فيما تضم المرحلة الثالثة 12 شركة طيران، من بينها باقي رحلات الاتحاد للطيران، والعربية للطيران، والطيران السعودي، ومصر للطيران، والملكية الأردنية، وطيران الخليج، وطيران القطرية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «مطارات أبوظبي» المشغلة لمطار أبوظبي الدولي قد أعلنت أنه خلال الفترة الانتقالية الدقيقة بين 1 و14 نوفمبر، سيجري تشغيل كافة المباني في آنٍ معاً («A»، «1»، «2» و«3»)، على أن تستخدم كافة شركات الطيران مبنى المسافرين الجديد «A» حصرياً اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل.

وكانت «مطارات أبوظبي»، الشركة المشغلة لمطار أبوظبي الدولي، أطلقت مؤخراً حملة توعية تشمل قنوات إعلامية مطبوعة ورقمية ومسموعة، لضمان توجّه المسافرين وزوّار المطار نحو المبنى الصحيح للسفر أو استقبال الزوّار، لذلك، تنصح الشركة المسافرين وزوّار المطار بالتحقق بشكل منتظم من تفاصيل الرحلات والمبنى المخصّص لانطلاقها أو وصولها عبر الموقع الإلكتروني للمطار في الفترة بين 1 و14 نوفمبر. ومع اقتراب الموعد المقرّر لافتتاح مبنى المسافرين «A»، يُنصح المسافرون خلال شهر نوفمبر بالتحقق من تفاصيل رحلاتهم مع شركات الطيران التي يسافرون عبرها، قبل التوجّه نحو مطار أبوظبي الدولي للسفر أو استقبال الزوّار.