مطار أبوظبي الدولي... 41 عاماً من التطور والتميز

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نحو 41 عاماً من الافتتاح الرسمي لمطار أبوظبي الدولي، تشهد أبوظبي اليوم نقلة نوعية في افتتاح مبنى المسافرين A الجديد، ليكمل مسيرة الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والاقتصاد والسياحة وفي تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

فمطار أبوظبي الدولي افتتح رسمياً في 2 يناير من عام 1982، بعد أن تم وضع تصور المطار لأول مرة عام 1974 ليبدأ بعدها في عام 1979 في تشييد هذا المطار الدولي، ليفتتح رسمياً بعد 3 سنوات مُتضمناً محطة دائرية للأقمار الصناعية مع اتصال واحد بمحطة شبه دائرية.

وفي أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، تمت توسعة محطة الأقمار الصناعية لتلبية تزايد أعداد الركاب.

«الاتحاد للطيران»

وفي عام 2003، أصبحت «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات وشركة الطيران الرئيسية في مطار أبوظبي الدولي بعد أن دشنت رحلتها الافتتاحية في ذات العام، والتي مهدت الطريق لافتتاح مبنى الركاب 2 في سبتمبر 2005، ثم بعد ذلك تم افتتاح مدرج آخر في عام 2008، ثم تم افتتاح المبنى رقم 3 في يناير من عام 2009، الأمر الذي أدى إلى تزايد القدرة الاستيعابية للمطار لتبلغ 12 مليون مسافر.

واليوم تبلغ الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 45 مليون مسافر بنمو 275% مقارنة مع 12 مليون عام 2009.

وفي عام 2019، استطاع مطار أبوظبي الدولي استقطاب 22.15 مليون مسافر، واليوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بنسبة 50% لتصل إلى أكثر من 16.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ10.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2022.

إجراءات المسافرين

ومن المبادرات المميزة التي تم إطلاقها في مطار أبوظبي الدولي خلال مسيرته الماضية، قدم المطار عام 2014 تسهيلات التخليص المسبق لحدود الولايات المتحدة ليصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الذي يسهل إتمام إجراءات المسافرين على الرحلات الجوية المباشرة لدخول الولايات المتحدة قبل صعودهم إلى الطائرات، وبعد ذلك أطلق مطار أبوظبي الدولي نظام السفر الذكي في عام 2016، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتسهيل إجراءات الركاب والارتقاء بتجربة العملاء. وفي عام 2020 خلال المراحل المبكرة من جائحة «كوفيد 19» حرص مطار أبوظبي الدولي على أن يكون سباقاً في تطبيق مجموعة متكاملة من تدابير السلامة. أما السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي، فقد تأسست عام 1984.