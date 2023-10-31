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«الاتحاد للطيران» تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد

«الاتحاد للطيران» تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين الجديد
1 نوفمبر 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارت العربية المتحدة، عن تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبوظبي الدولي.
وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبوظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A أمس الساعة 14:35، على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصاً.
ورحّبت الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي بالضيوف الذين كانوا جزءاً من الحدث التاريخي وأصبحوا بذلك أول من قام بتجربة السفر من مبنى المسافرين A الجديد. واحتفاءً بالمناسبة، أتيحت الفرصة لجميع المسافرين، بما في ذلك المسافرون على درجة الأعمال والدرجة السياحية، ليكونوا من أوائل الضيوف لتجربة صالات الانتظار الرئيسة الجديدة للاتحاد للطيران والتي تمتد على ثلاثة طوابق في مبنى المسافرين A. وتم افتتاح الرحلة الاحتفالية رسمياً بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للطيران ومطارات أبوظبي، ورواد من قطاع الطيران.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تبلغ هذه اللحظة أهمية كبيرة وبارزة في تاريخ الاتحاد للطيران وبشكل خاص مع اقتراب موعد احتفالنا بالذكرى العشرين في نوفمبر، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل على الفصل التالي من مسيرتنا انطلاقاً من مقرنا الجديد في مطار أبوظبي. ومن جهتها، صرحت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: نشهد لحظة تاريخية لمطار أبوظبي الدولي، وشركة الاتحاد للطيران، وإمارة أبوظبي بأسرها .. تعتبر الرحلة الأولى من المبنى A حدثاً بارزاً في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي. 
وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين A بشكل تدريجي اعتبارًا من 9 نوفمبر، وخلال هذه الفترة، تهيب الاتحاد للطيران بجميع المسافرين بالتحقق بعناية من معلومات مبنى السفر الخاصة بهم في غضون يومين من موعد سفرهم لضمان الدقة.
وفي الفترة بين 9 و14 نوفمبر، ستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها من كل من المبنى A والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحًا في 14 نوفمبر، ستبدأ الاتحاد في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين A.

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