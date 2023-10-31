الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

نيويورك (الاتحاد)

أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، مؤكدة على أن استمرارية القصف العبثي ستقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وأكدت الوزارة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد وحماية الأرواح، وعلى السماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.

كما عقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من دولة الإمارات، في ضوء شروع إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في القطاع، حثت خلاله الدولة المجتمع الدولي على وجوب اتخاذ موقف حازم في وضع حد لهذه الحلقة من المعاناة، مشددة على أن غياب الأفق السياسي يهدّد بعواقب كارثية، وعلى أن تجاهل ما يحدث له عواقب مدمرة، على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة «إن التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني»، مضيفاً: في تغريدة عبر منصة «إكس»: «بعيداً عن الشعارات اخترنا العمل العربي والدولي المشترك والمسار السياسي والإنساني، وجهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف، وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة وشعوبها».

وجددت دولة الإمارات الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة خدمات الاتصالات وحماية المدنيين. وقالت الإمارات، أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعت إليها الدولة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية: نكرر التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني فوراً.

وأكدت، في بيان أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ضرورة إلغاء الأوامر الإسرائيلية الخطيرة وغير الواقعية بإجلاء السكان، لافتة إلى أن أكثر من 650 ألف شخص لجؤوا إلى منشآت «الأونروا».

وأشارت معالي السفيرة نسيبة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أبلغ بتحذيرات من إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس فوراً، والذي يستضيف مئات الجرحى، بما في ذلك رضّع في حضاناتهم، مؤكدة أن هذه المواقع محمية بموجب القانون الإنساني الدولي والإعلانات عن استهدافها أو تحذيرات بإخلائها لا تغير وضعها المحمي.

وأعربت نسيبة عن تعازي دولة الإمارات العميقة للعاملين في «الأونروا» الذين قتلوا في هذه الحرب، حيث دفعوا ثمناً باهظاً من أجل العمل على إنقاذ الأرواح.

وقالت: «يوم الجمعة الماضي، أصدرت 121 دولة -تمثل غالبية ساحقة من العالم- نداءً واضحاً من أجل هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة»، مضيفة: دافعت هذه الدول عن الضرورة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، والأهم من ذلك، الحقيقة الواضحة بأن حياة الفلسطينيين قيمة ومتساوية وتستحق حماية كاملة بموجب القانون. وشددت السفيرة على أننا «بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة بشكل واسع إلى غزة، الآن، وأن تتم استعادة الكهرباء والمياه النظيفة والوقود الآن».

وقالت: إن أكثر من 8.000 شخص قتلوا في غزة، 70 في المئة منهم كانوا نساء وأطفالاً كما سمعنا في إحاطات اليوم.

وأضافت: هناك 1.000 طفل مفقود تقريباً، وقد يكونون عالقين أو ماتوا تحت الأنقاض، فهل سنساعدهم؟

وتابعت السفيرة نسيبة: «إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في ثلاثة أسابيع فقط من جراء القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا في النزاعات في جميع أنحاء العالم خلال كل من السنوات الأربع الماضية».

ونوّهت إلى أنه إذا كنا نعتمد على السلطة الأخلاقية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سياقات أخرى، فيجب علينا أيضاً احترامها في هذا السياق، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس أعربوا مراراً عن قلقهم من تلاشي النظام الدولي. وذكرت أن إيقاف خدمات الهاتف المتحرك و«الإنترنت» خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الهجوم أدى إلى البحث عن المساعدة في الظلام، موضحة أنه جرى أيضاً تنفيذ 76 هجوماً على الرعاية الصحية، بما في ذلك تدمير 20 مستشفى وعيادة، في حين أن أكثر من 650.000 شخص يلجؤون إلى منشآت «الأونروا». وقالت: «دعوني أكن واضحة تماماً في هذه النقطة: هذه المواقع محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، والإعلانات بأنها أهداف أو تحذيرات بضرورة إخلائها لا تغيِّر حالتها المحمية، ونحن بحاجة إلى رفع أوامر الإخلاء الخطيرة وغير الواقعية».

وأكدت أن جميع المدنيين في غزة معرضون للخطر بسبب التصاعد في الأعمال العدائية، وكذلك الرهائن الإسرائيليون والدوليون في غزة.

وشددت على أنه بينما أعيننا متجهة نحو غزة، لم تسلم الضفة الغربية المحتلة من العنف أيضاً، فالمستوطنون الإسرائيليون يكثفون هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، ويجبرونهم على التهجير، ويجب أن تُمنع هذه الهجمات من قبل إسرائيل.