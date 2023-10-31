رئيس الدولة: مواصلة الجهود لتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في قصر البحر في أبوظبي، رواد الفضاء كلاً من سلطان النيادي وهزاع المنصوري ومحمد الملا، إضافة إلى أعضاء فريق مهمة «طموح زايد 2» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية، واستمع إلى شرح حول «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» والمهام المستقبلية للبرنامج، مشيداً بجهود فريق مركز محمد بن راشد في تحقيق «طموح زايد» من خلال هذه المهمة التاريخية، وحث فريق العمل على مواصلة الجهود لتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية في هذا المجال الحيوي والإسهام في دفع مسيرة الدولة وتطلعاتها نحو المستقبل.

واستمع سموه من سلطان النيادي حول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب التي خاضها مؤخراً وامتدت لستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وأبرز التجارب والأبحاث التي أجراها بالتعاون مع وكالات وهيئات فضائية عالمية.

كما تعرف سموه من هزاع المنصوري أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية على دوره خلال المهمة، بجانب الاطلاع على أحدث البرامج التدريبية التي يخوضها رائد الفضاء محمد الملا ورائدة الفضاء نورا المطروشي، تمهيداً لخوض مهمات فضائية في المستقبل.

وأهدى سلطان النيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورتين لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي التقطهما خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية.

كما قدم هزاع المنصوري لسموه هدية تذكارية عبارة عن صورة لسموه مع علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته في عام 2019.

وضم وفد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدداً من أعضاء فريق المهمة في المركز.

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدائم لفريق العمل يشكل حافزاً ودافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية في مجالات علوم الفضاء»، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تعزيز إمكانيات شباب الإمارات وتأهيلهم وإعدادهم لمواصلة تقدمهم في مجال استكشاف الفضاء.

توجيهات

قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحكيمة هي التي رسمت خريطة طريق لمستقبل قطاع الفضاء في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المهمة التي خاضها سلطان تعد قفزة نوعية في مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث شكلت الأسس لمهمات فضائية طموحة في المستقبل. وأضاف: إن المركز يسعى بخطى حثيثة وطموحة إلى إحراز خطوات متقدمة في مجال الفضاء في إطار رحلته المستمرة في الابتكار والاستكشاف.