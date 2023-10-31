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رئيس الدولة ومحمد بن راشد: مواصلة التنمية والتقدم لشعب الإمارات

رئيس الدولة مستقبلاً محمد بن راشد بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد (تصوير حمد الكعبي وعبدالله النيادي)
1 نوفمبر 2023 01:51

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. 

وتبادل سموهما -خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي- التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، إضافة إلى الجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات وتطلعاتها ورؤيتها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنميتها وتقدمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام لشعبها.

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وحضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

 

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