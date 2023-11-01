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جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن
1 نوفمبر 2023 14:17

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات. وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبدالله الثاني إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته. وقبيل وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية. وقد كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى الأردن.  

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ويرافق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن. كما يضم الوفد المرافق دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومعالي زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومعالي جعفر حسان، مدير مكتب جلالة الملك، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وسعادة نصار الحباشنة، سفير الأردن لدى الدولة.

المصدر: وام
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