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علوم الدار

"الصحة" تفوز بجائزة "GEC" عن أفضل مشروع تنفيذي في مجال الرعاية الصحية

"الصحة" تفوز بجائزة "GEC" عن أفضل مشروع تنفيذي في مجال الرعاية الصحية
1 نوفمبر 2023 15:08

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في إدارة الحوكمة والمخاطر بجائزة أفضل مشروع تنفيذي في مجال الرعاية الصحية والتي تقدمها مجموعة "GEC" الإعلامية ومقرها دبي.

تسلم الجائزة بالنيابة عن الوزارة كل من محمد صالح آل علي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر ومحمد غلوم شهداد خبير الحوكمة والمخاطر بالوزارة.

وشاركت الوزارة في الجائزة من خلال مشروعها في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال"GRC" والذي يهدف إلى توفير منصة لتقييم المخاطر ومراقبتها بما يضمن اتخاذ إجراءات تخفيف آثارها في الوقت المناسب وأتمتة عمليات الامتثال لديها لتقليل الجهود اليدوية بما يضمن الالتزام بالقوانين بالإضافة إلى ضمان الشفافية في العمليات من خلال توفير إطار منظم لتحديد الأدوار والمسؤوليات مما يساعد في عملية اتخاذ القرار والمساءلة كما أن المشروع يساعد في تعزيز أمن البيانات من خلال تحديد نقاط الضعف لممارسات أمن البيانات وتنفيذ الضوابط المناسبة لحمايتها.

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وترشح للجائزة 50 مشروعاً عن فئة أفضل مشروع تنفيذي فيما ترشح 525 مشروعاً لمختلف فئات جائزة المجموعة.

وأعرب محمد صالح آل علي عن اعتزازه بفوز الوزارة بهذه الجائزة التي تأتي تقديراً للأعمال والجهود المتميزة والمبتكرة في تطوير منظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال في الوزارة والرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تطوير نظام إلكتروني لمنظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال "GRC" بحيث تكون هذه المنصة هي المنصة الرئيسية لتقييم ومراقبة المخاطر المؤسسية بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة للتعامل معها.. مؤكداً أن الوزارة ماضية في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرعاية الصحية
الصحة
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