الخميس 2 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد: بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

محمد بن زايد: بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
1 نوفمبر 2023 15:29

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه على منصة إكس: «بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها».

 

أخبار ذات صلة
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
قرقاش: في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الملك عبدالله الثاني
الأردن
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
اليوم 12:12
العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" ينطلق في جزيرة ياس في الخامس من نوفمبر الجاري
علوم الدار
دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"
اليوم 12:05
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
الرياضة
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
اليوم 11:30
سلطان بن طحنون
علوم الدار
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
اليوم 11:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©