برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة ينطلق 9 نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تستضيف إمارة أبوظبي المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة على مدى 3 أيام في الفترة ما بين 9 إلى 11 نوفمبر الجاري. ويعقد الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويعتبر حدثاً بارزاً في مجتمع الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، وسيشكل فرصة مهمة تجمع كبار المتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول العالم من أكثر من 20 دولة لتبادل خبراتهم وبحث أحدث سبل الرعاية المتطورة، فيما سيتضمن المؤتمر خمسة مسارات علمية متخصصة ومشاركة أكثر من 50 متحدثاً، وبحضور أكثر من 1000 متخصص، تحت شعار (التمكين - التميز - الاستمرارية). ويتضمن المؤتمر، الذي تنظمه شركة برجيل القابضة، مجموعة من المتحدثين الرئيسيين وجلسات عامة وحلقات نقاشية وورش عمل وعروض تفاعلية على المنصة ومعرض للملصقات، مما سيوفر للمشاركين فرصاً ديناميكية للتعلم والتواصل، باعتبار أن هذا المؤتمر منصة فريدة لمتخصصي الرعاية الصحية لتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المبتكرة في الممارسات الطبية السريرية ورعاية المرضى وتقديم الرعاية الصحية. كما سيضم المؤتمر مجلساً للقيادة للرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات والأكاديميين وقادة الفكر في مجال الرعاية الصحية على مستوى عالمي، الذين سيتبادلون الأفكار القابلة للتنفيذ حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الهامة المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية. ويتضمن المؤتمر على هامش أعماله إطلاق منتدى شباب التمريض الإماراتي، كأحد الأحداث البارزة التي سيتضمنها هذا المحفل الطبي، والذي سيتم عقده بالتوازي مع الجلسات الرئيسية، مما يوفر فرصة للطلاب المحليين والممرضين المبتدئين للتفاعل مع زملائهم المحترفين وفتح قنوات للتواصل المستمر خلال هذه الجلسات، وسيناقش قادة الشباب الإماراتي والأكاديميون المؤثرون وطلاب التمريض والمهن المساندة الوضع الحالي والتوجيه المستقبلي للتمريض، وفي اليوم الأخير للمؤتمر سيقدم ممثلو الشباب الإماراتي من مجموعة ملتقى الشباب توصياتهم للمشاركين في المؤتمر. وقالت عائشة علي المهري، رئيس المؤتمر، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية: نفخر باستضافة هذا التجمع الطبي الكبير من الخبرات الاستثنائية في مجال التمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة للاحتفال بالمرونة والتفاني والابتكار التي تحدد مهنتنا، أضافت: من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية وفهم أفضل الممارسات العالمية، فإننا نهدف معاً إلى تعزيز تقديم الرعاية الصحية، والمساهمة في رفاهية الأفراد والمجتمعات، وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى. وخلال المؤتمر سيتم عقد ورش عمل متعددة، بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية (FCHS)، لتزويد الحضور بالمهارات العملية والمعرفة لتعزيز تطورهم المهني، مع التركيز بشكل خاص على التخصص الفرعي لطب الأطفال في شركة برجيل القابضة.