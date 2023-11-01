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رئيس الدولة يمنح ملك الأردن "وسام زايد"

رئيس الدولة يمنح ملك الأردن "وسام زايد"
1 نوفمبر 2023 16:25

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، "وسام زايد"، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها جلالته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي ترك إرثاً من العلاقات القائمة على المحبة والاحترام والذي أسهم في ترسيخ أواصر الأخوة مع الدول العربية وبنى جسور الصداقة مع دول العالم أجمع.

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من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منح أخي الملك عبدالله الثاني "وسام زايد" يأتي تعبيراً عما نكنه له من مودة واحترام وتقدير شخصي بجانب تقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون المشترك على جميع المستويات.

المصدر: وام
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