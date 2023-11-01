محمد بن راشد يستقبل رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق "طموح زايد 2"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال استقبال رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق "طموح زايد٢" في مركز محمد بن راشد للفضاء … اطلعت على البرامج التدريبية لرائدي الفضاء الجديديْن محمد الملا ونورا المطروشي .. والبرامج القادمة ضمن المركز .. فريق مركز محمد بن راشد للفضاء أصبح اليوم أحد أهم فرقنا الوطنية وأحد أهم أدواتنا في صنع مستقبل جديد وواقع علمي ومعرفي مختلف في الدولة . طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة .. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت .. ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايد بإذن الله» .