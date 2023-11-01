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علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين

حمدان بن محمد يلتقي مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين
1 نوفمبر 2023 18:36

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية .

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية من الحاصلين على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ووجّهنا بتعيينهم في مؤسسات حكومة دبي، وفخور بلقاء متفوقي المرحلة الثانوية في مدارس دبي الحكومية والخاصة.. نبارك لهم التفوق ونحن فخورون بهم ونتطلع لأن يكونوا جميعاً أعضاء في فريق دبي وأن يساهموا في دفع مسيرتها لتكون أفضل مدينة في العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
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